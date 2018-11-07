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      Сына главы СБУ Грицака заставляли преследовать активистов Майдана, – ответ прокуратуры

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      Олег Грицак
      Олег Грицак / Фото из открытых источников

      Прокурора Олега Грицака, сына нынешнего главы СБУ Василия Грицака, во время Революции достоинства заставили поддерживать в суде обвинение против активистов, в частности, студентов университета имени Ивана Карпенко-Карого.

      Об этом говорится в ответе на запрос, который  BIHUS.Info прислали из прокуратуры Полтавской области.

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      На то время (январь 2014 года – 24 канал) Грицак Олег занимал должность рядового прокурора прокуратуры, что является самым низким звеном прокурорских работников, и не мог никоим образом влиять на решения руководства... Группу прокуроров обязали согласно отраслевых приказов явиться в суд и зачитать позицию старшего процессуального руководителя,
      – говорится в ответе.

      В тех судебных заседаниях в Оболонском райсуде Киева Олег Грицак просил суд применить к студентам Вадиму Ковалеву и Даниилу Окулову, а также активисту Сергею Симонову меру пресечения в виде содержания под стражей. Тем не менее, судьи решили применить к майдановцам более мягкие меры – домашний арест.

      Пресс-служба прокуратуры Полтавской области подчеркнула, что Олег Грицак не подавал апелляции на такие решения суда, "несмотря на желание руководства избрать меру пресечения в виде содержания под стражей". В письме-ответе на запрос также написано: "Грицаком О. В. в дальнейшем поддержано в судебном заседании ходатайство Окулова и Ковалева об изменении условий выполнения меры пресечения в виде домашнего ареста-с круглосуточного на ночной".

      Впрочем, в текстах судебных решений, которые есть в наличии редакции BIHUS.Info эта информация не имеет подтверждения. Подобные позиции прокурора Олега Грицака там не зафиксированы.

      "Грицак Олег лично следственные действия в указанных уголовных процессах не выполнял указаний следователям по расследованию уголовных производств не оказывал, никаких документов последним подписано не было", – резюмируется в ответе прокуратуры Полтавской области.

      В самом письме не указано, кто именно является его автором. Он подписан словами "Пресс-служба прокуратуры Полтавской области".

      Это письмо редакция получила 2 ноября, то есть через 4 недели после того, как журналисты BIHUS.Info отправили свой запрос в рамках расследования "Антимайдан Грицака-младшего". Тогда в разговоре с журналистами прокурор Олег Грицак отказался от комментариев на камеру, но пообещал, что на все вопросы ответ даст пресс-служба.

      олег грицакї
      Олег Грицак

      Свое расследование журналисты начали после того, как получили копии трех неопубликованных в судебном реестре решений Оболонского райсуда от января 2014 года. В этих решениях указано, что прокурор Олег Грицак просил держать под стражей упомянутых выше активистов Революции достоинства.

      В рамках расследования журналисты общались, в частности, с Сергеем Горбатюком, начальником Управления специальных расследований ГПУ, которое расследует преступления против Революции. Из его рассказа следует, что прокуроры в то же время имели возможность отказаться от участия в преследовании активистов.

      "Опытные следователи и прокуроры, понимая, что происходит, ложились на больничный или находили себе какие-то другие причины для того, чтобы не принимать решения. А руководители выбирали молодых, неопытных, которые не осознавали, чем для них это может закончиться", – сказал тогда Горбатюк.

      горбатюк
      Сергей Горбатюк

      Адвокат семей "Небесной сотни" Виталий Титич также считает, что и рядовые прокуроры, которые поддерживали обвинение в судах, должны нести полную ответственность за участие в незаконном задержании и преследовании майдановцев.

      Рассматривать этих прокуроров так, что они только выполняли указания своего руководства – недопустимо. Они являются отдельной процессуальной фигурой и полностью разделяют ответственность за свои решения,
      – сказал он журналистам.

      Закон "Об очищении власти" в свою очередь предусматривает, что все работники прокуратуры, которые поддерживали ходатайство о применении мер, поддерживали государственное обвинение в суде, должны быть люстровані.

      Наконец, следует подчеркнуть, что в письме от пресс-службы прокуратуры Полтавской области журналисты BIHUS.Info так и не получили ответы на ряд поставленных вопросов, в частности: считает сам Олег Грицак законными привлечения активистов во время Революции и действия в этих процессах, а также он убедился в законности ходатайств о мерах пресечения для задержанных майдановцев?

      Также журналисты задали в запросе вопрос, кто конкретно выдавал Олегу Грицаку указания в этих преследованиях. В письме, которое получила редакция, указано, что такие "отраслевые" указания были, но ответа о том, кто именно их выдавал – нет.

      Теги: Новости Украины СБУ Василий Грицак Евромайдан Расследования
      Источник: 24 канал
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