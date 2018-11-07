Сына главы СБУ Грицака заставляли преследовать активистов Майдана, – ответ прокуратуры

Прокурора Олега Грицака, сына нынешнего главы СБУ Василия Грицака, во время Революции достоинства заставили поддерживать в суде обвинение против активистов, в частности, студентов университета имени Ивана Карпенко-Карого.

Об этом говорится в ответе на запрос, который BIHUS.Info прислали из прокуратуры Полтавской области.

Читайте также: Биографию портил, но прокурором стал: как глава СБУ Василий Грицак заботится о своем сыне

На то время (январь 2014 года – 24 канал) Грицак Олег занимал должность рядового прокурора прокуратуры, что является самым низким звеном прокурорских работников, и не мог никоим образом влиять на решения руководства... Группу прокуроров обязали согласно отраслевых приказов явиться в суд и зачитать позицию старшего процессуального руководителя,

– говорится в ответе.

В тех судебных заседаниях в Оболонском райсуде Киева Олег Грицак просил суд применить к студентам Вадиму Ковалеву и Даниилу Окулову, а также активисту Сергею Симонову меру пресечения в виде содержания под стражей. Тем не менее, судьи решили применить к майдановцам более мягкие меры – домашний арест.

Пресс-служба прокуратуры Полтавской области подчеркнула, что Олег Грицак не подавал апелляции на такие решения суда, "несмотря на желание руководства избрать меру пресечения в виде содержания под стражей". В письме-ответе на запрос также написано: "Грицаком О. В. в дальнейшем поддержано в судебном заседании ходатайство Окулова и Ковалева об изменении условий выполнения меры пресечения в виде домашнего ареста-с круглосуточного на ночной".

Впрочем, в текстах судебных решений, которые есть в наличии редакции BIHUS.Info эта информация не имеет подтверждения. Подобные позиции прокурора Олега Грицака там не зафиксированы.

"Грицак Олег лично следственные действия в указанных уголовных процессах не выполнял указаний следователям по расследованию уголовных производств не оказывал, никаких документов последним подписано не было", – резюмируется в ответе прокуратуры Полтавской области.

В самом письме не указано, кто именно является его автором. Он подписан словами "Пресс-служба прокуратуры Полтавской области".

Это письмо редакция получила 2 ноября, то есть через 4 недели после того, как журналисты BIHUS.Info отправили свой запрос в рамках расследования "Антимайдан Грицака-младшего". Тогда в разговоре с журналистами прокурор Олег Грицак отказался от комментариев на камеру, но пообещал, что на все вопросы ответ даст пресс-служба.



Олег Грицак

Свое расследование журналисты начали после того, как получили копии трех неопубликованных в судебном реестре решений Оболонского райсуда от января 2014 года. В этих решениях указано, что прокурор Олег Грицак просил держать под стражей упомянутых выше активистов Революции достоинства.

В рамках расследования журналисты общались, в частности, с Сергеем Горбатюком, начальником Управления специальных расследований ГПУ, которое расследует преступления против Революции. Из его рассказа следует, что прокуроры в то же время имели возможность отказаться от участия в преследовании активистов.

"Опытные следователи и прокуроры, понимая, что происходит, ложились на больничный или находили себе какие-то другие причины для того, чтобы не принимать решения. А руководители выбирали молодых, неопытных, которые не осознавали, чем для них это может закончиться", – сказал тогда Горбатюк.



Сергей Горбатюк

Адвокат семей "Небесной сотни" Виталий Титич также считает, что и рядовые прокуроры, которые поддерживали обвинение в судах, должны нести полную ответственность за участие в незаконном задержании и преследовании майдановцев.

Рассматривать этих прокуроров так, что они только выполняли указания своего руководства – недопустимо. Они являются отдельной процессуальной фигурой и полностью разделяют ответственность за свои решения,

– сказал он журналистам.

Закон "Об очищении власти" в свою очередь предусматривает, что все работники прокуратуры, которые поддерживали ходатайство о применении мер, поддерживали государственное обвинение в суде, должны быть люстровані.

Наконец, следует подчеркнуть, что в письме от пресс-службы прокуратуры Полтавской области журналисты BIHUS.Info так и не получили ответы на ряд поставленных вопросов, в частности: считает сам Олег Грицак законными привлечения активистов во время Революции и действия в этих процессах, а также он убедился в законности ходатайств о мерах пресечения для задержанных майдановцев?

Также журналисты задали в запросе вопрос, кто конкретно выдавал Олегу Грицаку указания в этих преследованиях. В письме, которое получила редакция, указано, что такие "отраслевые" указания были, но ответа о том, кто именно их выдавал – нет.