Сина голови СБУ Грицака змушували переслідувати активістів Майдану, – відповідь прокуратури

Прокурора Олега Грицака, сина нинішнього глави СБУ Василя Грицака, під час Революції гідності змусили підтримувати в суді обвинувачення проти активістів, зокрема, студентів університету імені Івана Карпенка-Карого.

Про це йдеться у відповіді на запит, який BIHUS.Info надіслали з прокуратури Полтавської області.

Читайте також: Біографію псував, але прокурором став: як голова СБУ Василь Грицак піклується про свого сина

На той час (січень 2014 року, – 24 канал) Грицак Олег обіймав посаду рядового прокурора прокуратури, що є самою низовою ланкою прокурорських працівників, та не міг жодним чином впливати на рішення керівництва… Групу прокурорів було зобов'язано відповідно до галузевих наказів з'явитись до суду та зачитати позицію старшого процесуального керівника,

– йдеться у відповіді.

В тих судових засіданнях в Оболонському райсуді Києва Олег Грицак просив суд застосувати до студентів Вадима Ковальова і Данила Окулова, а також активіста Сергія Сімонова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тим не менше, судді вирішили застосувати до майданівців більш м'які заходи – домашній арешт.

Прес-служба прокуратури Полтавської області наголосила, що Олег Грицак не подавав апеляції на такі рішення суду, "попри бажання керівництва обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою". У листі-відповіді на запит також написано: "Грицаком О.В. надалі підтримано в судовому засіданні клопотання Окулова та Ковальова щодо зміни умов виконання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту – з цілодобового на нічний".

Втім, в текстах судових рішень, які є в наявності редакції BIHUS.Info, ця інформація не має підтвердження. Подібні позиції прокурора Олега Грицака там не зафіксовані.

"Грицак Олег особисто слідчі дії у вказаних кримінальних провадженнях не виконував, вказівок слідчим щодо розслідування кримінальних проваджень не надавав, жодних документів останнім підписано не було", – резюмується у відповіді прокуратури Полтавської області.

В самому листі не вказано, хто саме є його автором. Він підписаний словами "Прес-служба прокуратури Полтавської області".

Цього листа редакція отримала 2 листопада, тобто через 4 тижні після того, як журналісти BIHUS.Info надіслали свій запит в рамках розслідування "Антимайдан Грицака-молодшого". Тоді у розмові з журналістами прокурор Олег Грицак відмовився від коментарів на камеру, але пообіцяв, що на всі запитання відповідь дасть прес-служба.



Олег Грицак

Своє розслідування журналісти розпочали після того, як отримали копії трьох неопублікованих у судовому реєстрі ухвал Оболонського райсуду від січня 2014 року. В цих рішеннях вказано, що прокурор Олег Грицак просив тримати під вартою згаданих вище активістів Революції гідності.

В рамках розслідування журналісти спілкувалися, зокрема, із Сергієм Горбатюком, начальником Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке розслідує злочини проти Революції. З його розповіді випливає, що прокурори в той час таки мали можливість відмовитися від участі в переслідуванні активістів.

"Досвідчені слідчі та прокурори, розуміючи, що відбувається, лягали на лікарняний або знаходили собі якісь інші причини для того, щоб не приймати рішення. А керівники вибирали наймолодших, недосвідчених, які не усвідомлювали, чим для них це може закінчитися", – сказав тоді Горбатюк.



Сергій Горбатюк

Адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич також вважає, що і рядові прокурори, які підтримували обвинувачення в судах, мають нести повну відповідальність за участь у незаконному затриманні та переслідуванні майданівців.

Розглядати цих прокурорів так, що вони тільки виконували вказівки свого керівництва – недопустимо. Вони є окремою процесуальною фігурою і повністю поділяють відповідальність за свої рішення,

– сказав він журналістам.

Закон "Про очищення влади" своєю чергою передбачає, що всі працівники прокуратури, які підтримували клопотання про застосування запобіжних заходів і підтримували державне обвинувачення в суді, мають бути люстровані.

Врешті, треба наголосити, що в листі від прес-служби прокуратури Полтавської області журналісти BIHUS.Info так і не отримали відповіді на низку поставлених запитань, зокрема: чи вважає сам Олег Грицак законними притягнення активістів під час Революції й дії в цих процесах, а також чи пересвідчився він у законності клопотань про запобіжні заходи для затриманих майданівців?

Також журналісти поставили в запиті запитання, хто конкретно видавав Олегу Грицаку вказівки у цих переслідуваннях. У листі, який отримала редакція, вказано, що такі "галузеві" вказівки були, але відповіді про те, хто саме їх видавав – немає.