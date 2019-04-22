Сыроид: Беспредел делает человека уязвимым, и результат Порошенко этому лучшее доказательство

Петр Порошенко проиграл выборы, потому что забыл, где заканчиваются его полномочия как президента.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид замечает: "нельзя говорить, что чем сильнее президент, тем мы более защищенные. Очень часто люди путают защищенность с произволом. А беспредел делает человека уязвимым, и нынешний результат Порошенко этому лучшее доказательство".

Для победителя избирательной гонки Зеленского есть предостережение, отмечает Сыроид: "Каждый президент, который избирается в Украине, должен выбрать для себя: или он собирается побороть олигархический консенсус, или он станет арбитром олигархического консенсуса. И если Зеленский готов побороть олигархический консенсус, то рядом должны быть люди, которые станут с ним плечо к плечу и пойдут до конца. Если этого не произойдет, то у него останется только одна миссия – стать арбитром для олигархов. И это будет грустно".

Бросить вызов олигархической системе – опасно для жизни любого человека, который бы за это не взялся. Надо пойти против монополий, которые созданы десятком людей в Украине. Сейчас для Украины есть две главные угрозы, связанные между собой. Это угроза со стороны России и со стороны олигархической системы. И, как объясняет Оксана Сыроид, обе угрожают человеку, который будет занимать высшую государственную должность и будет готов четко действовать в интересах Украины.

Здесь волшебной таблетки нет. Надо иметь прежде мужество и людей вокруг себя, потому что самому это нельзя сделать. Плюс надо иметь инструменты, в том числе институциональные инструменты, которые бы помогли и защитили бы президента,

– отметила Сыроид.

Именно поэтому "Самопомич" предлагает законопроект "О президенте". Он не новый, с ним политсила шла еще на выборах 2014 года. Но тогда, как вспоминает вице-спикер, не хотел президент, а сегодня есть гораздо больше осознание, что президент должен быть ответственным.

"Мы насчитали 89 законов, где президенту предоставлены неконституционные полномочия, например – закон о НКРЭ КП. Мы не говорим об ограничении президента, мы выступаем за то, чтобы поставить его в конституционные рамки, сделать ответственным перед людьми и защитить его от олигархов".