Сироїд: Свавілля робить людину вразливою, і результат Порошенка цьому найкращий доказ

Петро Порошенко програв вибори, бо забув, де закінчуються його повноваження як Президента.

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд зауважує: "Не можна говорити, що чим сильніший Президент, тим ми захищеніші. Дуже часто люди плутають захищеність зі свавіллям. А свавілля робить людину вразливою, і нинішній результат Порошенка цьому найкращий доказ".

Для переможця виборчих перегонів Зеленського є пересторога, наголошує Сироїд: "Кожен Президент, який обирається в Україні, мусить вибрати для себе: або він збирається побороти олігархічний консенсус, або він стане арбітром олігархічного консенсусу. І якщо Зеленський готовий побороти олігархічний консенсус, то поруч мають бути люди, які стануть з ним плече до плеча і підуть до кінця. Якщо цього не станеться, то в нього залишиться тільки одна місія – стати арбітром для олігархів. І це буде сумно".

Кинути виклик олігархічній системі – небезпечно для життя будь-якої людини, яка би за це не взялася. Треба піти проти монополій, які створені десятком людей в Україні. Зараз для держави Україна є дві головні загрози, пов’язані між собою. Це загроза з боку Росії і з боку олігархічної системи. І, як пояснює Оксана Сироїд, обидві загрожують людині, яка буде обіймати найвищу державну посаду і буде готова чітко діяти в інтересах України.

Тут чарівної таблетки немає. Треба мати передовсім мужність і людей довкола себе, бо самому це не можна зробити. Плюс треба мати інструменти, в тому числі інституційні інструменти, які б допомогли і захистили б Президента,

– зазначила Сироїд.

Саме тому "Самопоміч" пропонує законопроект "Про Президента". Він не новий, з ним політсила йшла ще на виборах 2014 року. Але тоді, як пригадує віце-спікер, його не хотів Президент, а сьогодні є набагато більше усвідомлення, що Президент має бути відповідальним.

"Ми налічили 89 законів, де Президенту надані неконституційні повноваження, наприклад – закон про НКРЕ КП. Ми не говоримо про обмеження Президента, ми виступаємо за те, щоб поставити його в конституційні рамки, зробити відповідальним перед людьми і захистити його від олігархів".