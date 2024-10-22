Александр Сырский рассказал, что провел конструктивную и плодотворную встречу с Министром обороны США Ллойдом Остином. Главнокомандующий очертил ему стратегическую ситуацию на фронте и особенности оперативного положения.

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Обсудили способности украинских подразделений

Сирский также отметил, что во время разговора он объяснил важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны Украины вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего США.

В этом контексте в очередной раз подчеркнул необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, они обсудили реализацию полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений, усиление возможностей ПВО и ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ также выразил благодарность Ллойду Остину за поддержку Украины и его личный вклад в организацию встреч в формате "Рамштайн".