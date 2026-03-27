Сырский назвал, сколько освободили территорий и какие потери России с начала контрнаступления Украины

С начала контрнаступательных действий на юге Украина освободила почти полсотни квадратных километров территорий. Кроме того, было обезврежено более 11 тысяч российских военных.

Об этом 27 марта сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Какие успехи контрнаступления на юге? Сырский заверил, что Силы обороны продолжают уничтожать врага на фронте, пока он терроризирует мирное население Украины. С начала операции мы восстановили контроль над около 470 квадратными километрами, обезвредив более 11 тысяч захватчиков,

– добавил Сырский.