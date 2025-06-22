Сырский назвал, в чем россияне преобладают на фронте

В России поставлены четкие задачи по увеличению производства дронов. Сейчас они преуспели в производстве дронов на оптоволоконном управлении, и это дает им преимущество.

Соответствующее заявление в воскресенье, 22 июня, сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова на встрече с журналистами, о которой он рассказал.

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Какое преимущество русских

По его словам, Украине известно, какие задачи поставлены перед россиянами по наращиванию количества дронов.

Знаем, что они добились успеха, например, в производстве дронов на оптоволоконном управлении. Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения,

– заявил он.

Он рассказал о ситуации, когда дроны на оптоволокне достигали расстояния до 40 километров. Главком добавил что в этом вопросе Украина догоняет Россию и уже есть производители, которые поставляют беспилотники с дальностью до 20 километров.

К слову, украинские военные все чаще сбивают российские ударные беспилотники с помощью FPV-дронов в рамках проекта "Дронопад". Всего с начала инициативы подразделениям удалось уничтожить более 2 тысяч БпЛА.