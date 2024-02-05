Командующий пообщался с бойцами на Восточном фронте. Он поблагодарил защитников за титанические усилия, приложенные для обороны Украины.

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Сырский прибыл на передовую

Сырский отметил, что украинские военные смогли сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов, не допустить его продвижения и создать условия для дальнейших действий по освобождению нашей земли от оккупантов.

Защитники Восточного фронта наносят врагу непоправимые потери и надежно держат рубежи обороны,

– говорится в сообщении.

Генерал также наградил украинских защитников государственными и ведомственными знаками отличия на линии соприкосновения за их мужество, жертвенность и героизм во имя Родины.

На Купянском направлении необходимо перераспределение сил

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении необходимо перераспределить силы и средства. Но это единственное направление, где оккупанты за полтора – два месяца могут провести серьезное наступление. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Сейчас надо перераспределить именно силы из-за уменьшения количества снарядов. Ведь не хватает. Практически уже можно сказать "снарядный голод". Некоторые позиции даже оставили из-за этого", – сказал Свитан.

По его словам, сейчас украинские военные используют минимальное количество снарядов. Военный эксперт отметил, что часть позиций в направлении Купянска и Купянска-Узлового удерживалась именно благодаря артиллерийскому огню.

Вследствие нехватки снарядов надо перераспределять силы и, возможно, делать определенные тактические ходы. Все для того, чтобы усилить линию обороны именно на этом направлении.