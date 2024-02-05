Командувач поспілкувався з бійцями на східному фронті. Він подякував захисникам за титанічні зусилля, докладені задля оборони України.

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Сирський прибув на передову

Сирський зазначив, що українські військові змогли зірвати плани ворога по захопленню нових територій та населених пунктів, не допустити його просування та створити умови для подальших дій по звільненню нашої землі від окупантів.

Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають рубежі оборони,

– йдеться в повідомленні.

Генерал також нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення за їх мужність, жертовність та героїзм в ім'я Батьківщини.

На Куп'янському напрямку необхідний перерозподіл сил

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському напрямку необхідно перерозподілити сили та засоби. Та це єдиний напрямок, де окупанти за півтора – два місяці можуть провести серйозний наступ. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Роман Світан.

"Нині треба перерозподілити саме сили через зменшення кількості снарядів. Адже не вистачає. Практично уже можна сказати "снарядний голод". Деякі позиції навіть залишили через це", – сказав Світан.

За його словами, нині українські військові використовують мінімальну кількість снарядів. Військовий експерт зауважив, що частина позицій у напрямку Куп'янська та Куп'янська-Вузлового утримувалася саме завдяки артилерійському вогню.

Унаслідок браку снарядів треба перерозподіляти сили та, можливо, робити певні тактичні ходи. Усе для того, аби посилити лінію оборони саме на цьому напрямку.