В частности, есть положительная динамика в поражении вороджих целей. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

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Как прошло совещание с командирами подразделений беспилотных систем

Во время совещания главнокомандующий заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского. Он рассказал о формировании определенных подразделений, а также о результатах применения дронов на фронте.

Совещание с командирами подразделений беспилотных систем / Фото Главнокомандующего ВС Украины

Также о развитии возможностей подразделений беспилотных авиационных комплексов доложили руководители структурных подразделений видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины.

Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращивание численности подразделений БпАК, реагирования на новые вызовы со стороны врага и внедрение на поле боя передовых технологических разработок,

– сообщил Сырский.

В ходе совещания командиры полков и батальонов поделились собственным опытом и высказали свои предложения.

"По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. Поэтому, 147 военнослужащих подразделений БпАК, которые успешно уничтожают врага и его технику, поощрил отличиями Главнокомандующего", – отметил главнокомандующий.

Сырский поблагодарил военных за стойкость и храбрость, а также выразил благодарность всем, кто разрабатывает, производит и поставляет дроны в армию.