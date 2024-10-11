В ГУР МО рассказали подробности атаки fpv-дронов. Соответствующее сообщение разведчики обнародовали в пятницу, 11 октября.

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Враг понес потери от fpv-налета разведчиков

В селе Теткино атаками fpv дронов сожжены средства связи, уничтожены обнаруженные украинскими разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора России,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе разведывательного ведомства указали, что успешные действия на Курщине осуществила ударно-разведывательная группа "Ведьмак" ГУР МО Украины совместно с бойцами Госпогранслужбы и ТрО ВСУ.



Так, пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно наносить удары по оккупантам.

Оккупанты понесли потери от fpv-налета разведчиков: смотрите видео