В ГУР МО розповіли подробиці атаки fpv-дронів. Відповідне повідомлення розвідники оприлюднили в п'ятницю, 11 жовтня.

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Ворог зазнав втрат від fpv-нальоту розвідників

У селі Тьоткіно атаками fpv дронів спалено засоби зв'язку, знищено виявлені українськими розвідниками ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом армії держави-агресора Росії,

– ідеться в повідомленні.

В пресслужбі розвідувального відомства вказали, що успішні дії на Курщині здійснила ударно-розвідувальна група "Відьмак" ГУР МО України спільно з бійцями Держприкордонслужби та ТрО ЗСУ.



Так, пілоти дронів-камікадзе продемонстрували майстерність та продовжують результативно завдавати ударів по окупантах.

Окупанти зазнали втрат від fpv-нальоту розвідників: дивіться відео