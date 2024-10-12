Зокрема, є позитивна динаміка в ураженні вороджих цілей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

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Як минула нарада з командирами підрозділів безпілотних систем

Під час наради головнокомандувач заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського. Він розповів про формування визначених підрозділів, а також про результати застосування дронів на фронті.

Нарада з командирами підрозділів безпілотних систем / Фото Головнокомандувача ЗС України

Також про розвиток спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів доповіли керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України.

Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок,

– повідомив Сирський.

У ході наради командири полків і батальйонів поділилися власним досвідом та висловили свої пропозиції.

"За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача", – зазначив головнокомандувач.

Сирський подякував військовим за стійкість та хоробрість, а також висловив вдячність усім, хто розробляє, виробляє та постачає дрони до війська.