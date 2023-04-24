Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский.

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Сырский снова прибыл в Бахмут

В сообщении говорится, что Сырский сегодня работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Решения по организации обороны принимаются на месте. Сырский заслушивает командиров и анализирует оперативную обстановку. Ситуация контролируемая,

– говорится в сообщении.

Также Командующий всегда поощряет лучших бойцов. Поэтому и сегодня он наградил отличиями и ценными подарками более 130 воинов, мужественно выполнявших задания и проявивших героизм.

"После ряда неудачных попыток прорвать нашу оборону на Лиманском направлении враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения. На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Идут тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу", – заявил Сырский.

По его словам, враг не оставляет цель оцепить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города.

Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время,

– добавил Сырский.

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