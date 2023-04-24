Об этом украинский лидер сказал в интервью арабскому изданию. По словам Зеленского, враг может получить шанс захватить больше наших земель.

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Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет расширить фронт боевых действий и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше наших земель,

– объяснил президент.

По его словам, если Россия захватит Бахмут, это может стать плацдармом для наступления на 2 крупных города, которые она давно стремится захватить в Донецкой области: Краматорск и Славянск.

Несмотря на то, что некоторые аналитики говорят, что Бахмут имеет небольшую стратегическую ценность, Зеленский настаивает, что Украина не откажется от этого города.

Что Зеленский говорит о контрнаступлении ВСУ

Зеленский выразил уверенность в способности Украины отразить российское вторжение, заявив, что Украина готовится к контрнаступлению.

Я не могу описать ситуацию как хорошую, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад. Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее,

– сказал он.

Президент также поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что они тоже поддерживают себя, помогая Украине.

Ранее стало известно, что США давали неутешительные прогнозы по обороне Бахмута нашими защитниками. Несмотря на это, командование ВСУ решило защищать город до последнего. Киев решил удерживать Бахмут, утверждая, что это необходимо для поддержки национального морального духа и лишения России возможности хвастаться оккупацией любых территорий.