Про це український лідер сказав в інтерв'ю арабському виданню. За словами Зеленського, ворог може отримати шанс захопити більше наших земель.

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Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе розширити фронт бойових дій і дасть російським військам і "Вагнеру" шанс захопити більше наших земель,

– пояснив президент.

За його словами, якщо Росія захопить Бахмут, це може стати плацдармом для наступу на 2 великих міста, які вона давно прагне захопити в Донецькій області: Краматорськ і Слов'янськ.

Попри те, що деякі аналітики кажуть, що Бахмут має невелику стратегічну цінність, Зеленський наполягає на тому, що Україна не відмовиться від цього міста.

Що Зеленський каже про контрнаступ ЗСУ

Зеленський висловив упевненість у здатності України відбити російське вторгнення, заявивши, що Україна готується до контрнаступу.

Я не можу описати ситуацію як хорошу, але ми боремося. Ми сильніші, ніж були рік тому. Наша армія готується, і ми робимо все можливе, щоб зробити її сильнішою,

– сказав він.

Президент також подякував союзникам за підтримку, але зазначив, що вони також підтримують себе, допомагаючи Україні.

Раніше стало відомо, що США давали невтішні прогнози щодо оборони Бахмута нашими захисниками. Попри це, командування ЗСУ вирішило захищати місто до останнього. Київ вирішив утримувати Бахмут, стверджуючи, що це необхідно для підтримання національного морального духу і позбавлення Росії можливості хвалитися окупацією будь-яких територій.