Сытник получил больше 150 тысяч гривен зарплаты за июль

Зарплата за июль директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника составила 151 тысячу 275 гривен.

Об этом сообщает ресурс "Украинские Новости" со ссылкой на полученный от НАБУ ответ на журналистский запрос.

Из полученной Сытником суммы за июль должностной оклад руководителя антикоррупционного ведомства составил 81 тысячу 692 гривны, доплата за выслугу лет – 24 тысячи 507 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, – 8 тысяч 169 гривен, расходы – 36 тысяч 287 гривен.

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Отметим, что после изъятия налогов и сборов Сытник получил на руки 121 тысячу 776 гривен.