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Сытник получил больше 150 тысяч гривен зарплаты за июль

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Сколько зарабатывает Артем Сытник
Сколько зарабатывает Артем Сытник / Politeka.net

Зарплата за июль директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника составила 151 тысячу 275 гривен.

Об этом сообщает ресурс "Украинские Новости" со ссылкой на полученный от НАБУ ответ на журналистский запрос.

Из полученной Сытником суммы за июль должностной оклад руководителя антикоррупционного ведомства составил 81 тысячу 692 гривны, доплата за выслугу лет – 24 тысячи 507 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, – 8 тысяч 169 гривен, расходы – 36 тысяч 287 гривен.

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Отметим, что после изъятия налогов и сборов Сытник получил на руки 121 тысячу 776 гривен.

Теги: Деньги Новости Украины Новости политики НАБУ Артем Сытник
Источник: 24 Канал
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