Сытник получил больше 150 тысяч гривен зарплаты за июль
Зарплата за июль директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника составила 151 тысячу 275 гривен.
Об этом сообщает ресурс "Украинские Новости" со ссылкой на полученный от НАБУ ответ на журналистский запрос.
Из полученной Сытником суммы за июль должностной оклад руководителя антикоррупционного ведомства составил 81 тысячу 692 гривны, доплата за выслугу лет – 24 тысячи 507 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, – 8 тысяч 169 гривен, расходы – 36 тысяч 287 гривен.
Читайте также: Аваков получил почти 100 тысяч гривен зарплаты за июль
Отметим, что после изъятия налогов и сборов Сытник получил на руки 121 тысячу 776 гривен.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
В Украине изменились правила пересечения границы для детей4 июля , 14:19
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает12 декабря 2017 , 19:20
Алиев рассказал, что планирует стать тренером16 декабря 2016 , 16:19
Renault Megane II "на бляхах" - недорогой риск10 июня , 09:01