Ситник отримав більше 150 тисяч гривень зарплати за липень
Зарплата за липень директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника склала 151 тисячу 275 гривень.
Про це повідомляє ресурс "Українські Новини" з посиланням на отриману від НАБУ відповідь на журналістський.
З отриманої Ситником суми за липень посадовий оклад очільника антикорупційного відомства склав 81 тисячу 692 гривні, доплата за вислугу років – 24 тисячі 507 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, – 8 тисяч 169 гривень, відрядження – 36 тисяч 287 гривень.
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Зазначимо, що після утримання податків і зборів Ситник отримав на руки 121 тисячу 776 гривень.
Джерело: 24 Канал
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