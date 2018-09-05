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Сытник заявил, что его могут задержать

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Артем Сытник
Артем Сытник / Вголос

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не исключает своего задержания по делу о разглашении тайны следствия, которое против него открыли в ноябре 2017 года.

Об этом Сытник рассказал журналистам в среду, 5 сентября, сообщает "Интерфакс".

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Сытник назвал это дело "старым" и таким которое "валялось в Генпрокуратуре", однако заявил, что с началом нового политического сезона за него снова могут взяться. Давление, по словам главы НАБУ, на него оказывают еще от начала работы бюро.

Если бы были реальные основания привлечь к ответственности кого-то из детективов или руководство НАБУ, это давно было бы сделано. НАБУ настолько всех достало, что им необходимо сейчас что-то сделать со мной лично, с НАБУ,
– добавил Сытник.

Он также не исключил возможности его задержания. "Исключать дальнейших расследований, задержаний, арестов меня персонально я не буду, особенно, когда будет приближаться время выборов", – подчеркнул Сытник.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины открыла дело против главы Антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в ноябре 2017 года. Сытника подозревают в разглашении данных, составляющих государственную тайну и тайну следствия.

Во вторник, 4 сентября, стало известно, что суд предоставил доступ прокуратуре к информации с телефона журналистки программы антикоррупционных расследований "Схемы" Натальи Седлецкой, которая фигурирует в качестве свидетеля по упомянутому делу. Из-за этого вспыхнул скандал. Позже Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался публично дать комментарий по этому вопросу.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Расследования НАБУ Артем Сытник арест
Источник: 24 Канал
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