Луценко отказался говорить о доступе ГПУ к телефону Седлецкой: заявление журналистки

Главный редактор программы антикоррупционных расследований "Схемы" Наталья Седлецкая заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался публично отвечать на вопросы относительно доступа следователей к ее телефону.

Об этом журналистка написала на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что суд разрешил ГПУ получить от провайдера информацию с телефона Натальи Седлецкой – руководительницы программы журналистских расследований "Схемы".

Вокруг этого события разгорелся скандал, после которого Луценко пригласил Седлецкую на встречу 5 августа. В ответ на это журналистка заявила, что приглашает Луценко в это же время "вместо кулуарной встречи за закрытыми дверями дать открытый комментарий в прямом эфире".

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Юрий Луценко отказался от прямого эфира "Радио Свобода" и не захотел публично отвечать на вопросы относительно доступа следователей к моему телефону. (...) Наше предложение прийти на эфир остается открытым,

– написала Седлецкая.

Она также выразила убеждение, что общество должно услышать ответы от генпрокурора на ряд "простых вопросов". В частности, о том, почему следователь получил доступ к конфиденциальным данным только с телефона журналистки (за 17 месяцев); чем генпрокурор может оправдать такое "чрезмерное вмешательство" в ее жизнь и работу; какие доказательства следователь хочет найти в SMS; сколько журналистов было допрошено; отстранен ли следователь, который, по словам Седлецкой, явно злоупотребляет своими процессуальными правами.

"Я все еще надеюсь, что генпрокурор Луценко найдет смелость публично ответить на эти вопросы и не станет прятаться за нелепой официальной позицией ГПУ по поводу доступа силовиков к частным данным журналистов", – добавила главный редактор программы "Схемы".