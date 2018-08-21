ГПУ готовит подозрение председателю НАБУ, – СМИ

Генеральная прокуратура готовит подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику по нескольким эпизодам.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в прокуратуре.

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По словам высокопоставленного источника, правоохранители проверяют как минимум три факта нарушений Сытника: разглашение материалов досудовго расследования без разрешения прокурора, раскрытие государственной тайны и уведомления о проведении обысков.

Источник отметил, что подозрение может базироваться на материалах разглашения директором НАБУ личной информации гражданской жены прокурора Константина Кулика на закрытой встрече с журналистами.

"Поскольку дело было в суде, он не имел права разглашать это без разрешения САП. Если бы дело еще не было бы в суде, то да, он мог это делать, но на стадии суда – нет", – пояснил собеседник.

Напомним, Артем Сытник заявил, что общая сумма убытков по делам НАБУ, которые они обрабатывают против чиновников – 100 миллиардов гривен, а это примерно годовой бюджет страны.