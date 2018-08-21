09:50
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 17°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
  • пятница
    25°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Нет ни одного политика, который может хвастаться, что порешал вопрос в ГПУ, – Луценко

44 Читати новину українською
Юрий Луценко заверил, что ГПУ не зависит от политики
Юрий Луценко заверил, что ГПУ не зависит от политики / Коллаж 24 канал

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о достаточно высокой "степени независимости прокуратуры от политики". Так, он рассказал о запрете нардепу от БПП Александру Грановскому, который "общался с прокурорами", заходить в ГПУ.

Об этом Луценко рассказал в интервью "Украинской правде".

"Нет ни одного политика, который может хвастаться, что порешал вопрос ... Нет, вернее хвастаются, но потом очень жалеют. Все легенды о Грановском и Кононенко, кто еще "решалами" числится ...", – рассказал генпрокурор.

Читайте также: Грановский пользуется незадекларированным элитным автопарком

В то же время он признал, что полномочия Грановского как народного депутата позволяют ему встречаться с прокурорами.

Безусловно, он может встречаться с прокурорами ... Имеет право. Народный избранник ... Я иногда узнаю об этом. Это очень плохо заканчивается. Я ему (Грановскому) сказал. Здесь было даже несколько месяцев, когда ему запрещали входить в помещение ... Учили. Все нормально,
– рассказал Луценко.

При этом глава ГПУ уклонился от ответа на вопрос, о чем Грановский разговаривает с прокурорами. А на уточняющий вопрос Луценко сказал следующее:

"Они говорят примерно то же, что Сытник говорил о встрече с Порошенко. "Обсуждают законы". Мне это очень не нравится. Но его влияние на ГПУ, как меня учили в школе, "стремится к нулю".

Читайте также: На работу НАБУ это не повлияло, – Сытник о своем ночной приезде к Порошенко

"Простите, но когда прокуратура накладывает арест на объекты, несмотря на какие-то встречи, для меня это лучший ответ, чем что-либо другое", – отметил Луценко.

Теги: Новости Украины Юрий Луценко ГПУ Новости политики Петр Порошенко Артем Сытник Игорь Кононенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украина начала новый год с председательства в ОБСЕ
 1 января 2013 , 12:03 2
Спикер Госдумы России намекнул, что аннексия Крыма станет уроком для мира
 23 декабря 2014 , 21:19 10
Ультрас Динамо "Capitals": Эта фанатская война – недопустима в условиях войны Украины с Россией
 9 августа 2017 , 21:12
Шахтер – Фейеноорд: стартовые составы
 1 ноября 2017 , 20:37
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук