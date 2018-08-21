Нет ни одного политика, который может хвастаться, что порешал вопрос в ГПУ, – Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о достаточно высокой "степени независимости прокуратуры от политики". Так, он рассказал о запрете нардепу от БПП Александру Грановскому, который "общался с прокурорами", заходить в ГПУ.

Об этом Луценко рассказал в интервью "Украинской правде".

"Нет ни одного политика, который может хвастаться, что порешал вопрос ... Нет, вернее хвастаются, но потом очень жалеют. Все легенды о Грановском и Кононенко, кто еще "решалами" числится ...", – рассказал генпрокурор.

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В то же время он признал, что полномочия Грановского как народного депутата позволяют ему встречаться с прокурорами.

Безусловно, он может встречаться с прокурорами ... Имеет право. Народный избранник ... Я иногда узнаю об этом. Это очень плохо заканчивается. Я ему (Грановскому) сказал. Здесь было даже несколько месяцев, когда ему запрещали входить в помещение ... Учили. Все нормально,

– рассказал Луценко.

При этом глава ГПУ уклонился от ответа на вопрос, о чем Грановский разговаривает с прокурорами. А на уточняющий вопрос Луценко сказал следующее:

"Они говорят примерно то же, что Сытник говорил о встрече с Порошенко. "Обсуждают законы". Мне это очень не нравится. Но его влияние на ГПУ, как меня учили в школе, "стремится к нулю".

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"Простите, но когда прокуратура накладывает арест на объекты, несмотря на какие-то встречи, для меня это лучший ответ, чем что-либо другое", – отметил Луценко.