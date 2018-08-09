На работу НАБУ это не повлияло, – Сытник о своем ночном приезде к Порошенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заверил, что его ночной визит в частный дом Президента Украины Петра Порошенко не повлиял на работу детективов НАБУ.

Об этом Сытник заявил в телеэфире "Громадского".

24 канал сообщал, что журналисты опубликовали расследование о ночном визите 26 апреля Сытника в дом, в котором проживает Порошенко в Козине.

Сам глава НАБУ подтвердил журналистам информацию о такой встрече и отметил, что темой разговора стал вопрос участия международных экспертов в формировании Антикоррупционного суда. По словам Сытника, именно Порошенко пригласил его.

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Глава государства пригласил на беседу, и как раз разговор касался Антикоррупционного суда. Это суд, который напрямую касается Антикоррупционного бюро. И это касается той проблемы, о которой мы говорим 2 года. Даже на войне враги садятся за стол переговоров. В этом случае была дискуссия спорная,

– рассказал глава НАБУ.

На вопрос, почему разговор не был публичным, Сытник ответил, что были и публичные переговоры на уровне Администрации Президента. На вопрос о репутационных последствиях из-за ночного визита директора НАБУ в частный дом президента, Сытник сказал:

Это не был тайный визит и то, что это может стать известно – конечно, я это допускал. Почему стало известно именно сейчас, а это было достаточно давно... Важно, что на работу НАБУ это не повлияло, спросите у любого детектива,

– убеждает глава антикоррупционного ведомства.

Сытник также заверил, что результатом этой встречи стало принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде, и президент повлиял на решение парламента.

"У меня была тет-а-тет встреча с президентом Украины относительно Антикоррупционного суда. НАБУ не имеет права законодательной инициативы, и мы знаем, будем откровенны, что в парламенте президент имеет если не определяющее, то одно из определяющих влияний. Была определенная дискуссия. Она закончилась тем, что все же закон был принят", – рассказал директор НАБУ.

Добавим, что на вопрос, согласился ли Сытник снова приехать домой к Порошенко, глава НАБУ ответил: "Наверное, уже нет. Исходя из такой реакции, видимо, нет".