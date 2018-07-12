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Журналисты засняли ночную встречу Сытника дома у президента Порошенко

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Артем Сытник
Артем Сытник / "Радио Свобода"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник посещал дом, в котором живет президент Украины Петр Порошенко в Козине. Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский.

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

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"Схемы" засняли, как авто с номерными знаками, которые использует Александр Грановский, и авто, которым пользуется Артем Сытник, стояли у дома Порошенко в Козине поздно вечером 26 апреля – и одновременно выехали оттуда. Директор НАБУ подтвердил, что был дома у президента.

Точно дату не помню, но где-то несколько месяцев назад... я два раза был. Встреча была как раз тет-а-тет, и она касалась вопроса Антикоррупционного суда,
– сказал Сытник в комментарии "Схемам".

"Говорилось об участии международных экспертов в компетенции этого суда. Я занял позицию такую что нет никаких компромиссов – то есть должно быть то, что с самого начала предлагалось экспертной средой и нашими международными партнерами", – рассказал Сытник.

Зустріч Ситника з Порошенком
Авто с номерными знаками Грановского и авто, которым пользуется Сытник, стояли у дома Порошенко

Он считает, что эта встреча не была тайной.

Я же не скрываю ничего... Можно было бы изменить номер автомобиля и, в принципе, там вообще не было бы вопроса, кто приезжал на эту встречу,
– отметил Сытник на ремарку о том, что если бы журналисты не сняли его авто, об этом визите, вероятно, никто бы не узнал.

В то же время директор НАБУ утверждает, что в тот вечер разговаривал только с президентом в формате тет-а-тет, а с депутатом Грановским, которого называют "куратором" президента в судах и прокуратуре, не виделся и не общался.

"Грановского я, конечно, знаю, он тоже когда-то приезжал в НАБУ, также по поводу Антикоррупционного суда", – рассказал Сытник. – Он же депутат, он же должен голосовать ".

На вопрос, приемлема ли ситуация, когда директор независимого антикоррупционного органа ночью приезжает домой к президенту, Сытник ответил так:

Было приятно, что мнение НАБУ важно для участника этого процесса (создание Антикоррупционного суда – ред.), Потому что у нас есть ... была коммуникация с главой государства о создании Антикоррупционного суда,
– отметил Сытник.

Депутат Александр Грановский на вопрос "Схем" относительно этой встречи не ответил. Также журналисты направили запрос президенту с вопросами о встрече с директором НАБУ. Редакция опубликует ответ, как только получит его. В дальнейшем "Схемы" в течение двух месяцев мониторили домашних визитеров президента, но с тех пор кортеж президента или не ехал домой после работы, или после заезда Петра Порошенко в собственной резиденции журналистам не удавалось увидеть в Козине ни одного из его посетителей.

Смотрите видео "Схем" о ночной встрече Сытника с Порошенко

Напомним, в июне 2018 Верховная Рада после длительных дискуссий поддержала два президентских законопроекта – о Высшем антикоррупционном суде и о создании такого суда.

Что такое Национальное антикоррупционное бюро Украины?Правоохранительный орган, который расследует уголовные коррупционные правонарушения, совершенные высшими должностными лицами государства. НАБУ образовано 16 апреля 2015 указом президента. Президент Украины, согласно закону, не подследственный НАБУ. Детективы бюро осуществляют досудебное расследование по делам, государственное обвинение в которых представляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Расследования НАБУ Антикоррупционный суд Артем Сытник
Источник: 24 канал
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