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Немає жодного політика, який може хвалитися, що порішав питання в ГПУ, – Луценко

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Юрій Луценко запевнив, що ГПУ не залежить від політики
Юрій Луценко запевнив, що ГПУ не залежить від політики / Колаж 24 Канал

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про достатньо високий "ступінь незалежності прокуратури від політики". Так, очільник ГПУ розповів про заборону нардепу від БПП Олександрові Грановському, який "спілкувався з прокурорами", заходити до ГПУ.

Про це Луценко розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Немає жодного політика, який може хвалитися, що порішав питання… Ні, вірніше хваляться, але потім дуже шкодують. Всі легенди про Грановського і Кононенка, хто ще "рішалами" числиться…", – розповів генпрокурор.

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Водночас він визнав, що повноваження Грановського як народного депутата дозволяють йому зустрічатися з прокурорами.

Безумовно, він може зустрічатися з прокурорами... Має право. Народний обранець… Я інколи дізнаюся про це. Це дуже погано закінчується. Я йому (Грановському) сказав. Тут було навіть кілька місяців, коли йому забороняли входити в приміщення… Вчили. Все нормально,
– розповів Луценко.

При цьому глава ГПУ ухилився від відповіді на запитання, про що ж Грановський розмовляє з прокурорами. А на уточнювальне запитання Луценко сказав наступне:

"Вони говорять приблизно те саме, що Ситник говорив про зустріч з Порошенком. "Обговорюють закони". Мені це дуже не подобається. Але його вплив на ГПУ, як мене вчили в школі, "стремится к нулю".

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"Вибачте, але коли прокуратура накладає арешти на об’єкти, не дивлячись на якісь зустрічі, для мене це краща відповідь, ніж будь-що інше", – наголосив Луценко.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Юрій Луценко Ігор Кононенко Артем Ситник Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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