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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

ГПУ готує підозру голові НАБУ, – ЗМІ

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Артем Ситник
Артем Ситник / korupciya.com

Генеральна прокуратура готує підозру директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику по кількох епізодах.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в прокуратурі. 

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За словами високопоставленого джерела, правоохоронці перевіряють як мінімум три факти порушень Ситника: розголошення матеріалів досудовго розслідування без дозволу прокурора, розкриття державної таємниці та попередження щодо проведення обшуків.

Джерело зазначило, що підозра може базуватися на матеріалах розголошення директором НАБУ особистої інформації громадянської дружини прокурора Костянтина Кулика на закритій зустрічі із журналістами.

"Оскільки справа була в суді, він не мав права розголошувати це без дозволу САП. Якби справа ще не була б у суді, то так, він міг це робити, але на стадії суду – ні", – пояснив співрозмовник.

Нагадаємо, Артем Ситник заявив, що загальна сума збитків у справах НАБУ, які вони опрацьовують проти чиновників – 100 мільярдів гривень, а це приблизно річний бюджет країни.

Теги: Новини України Новини політики Артем Ситник НАБУ ГПУ
Джерело: 24 Канал
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