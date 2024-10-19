Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Евгений Межевикин на брифинге, передает 24 Канал. На встрече обсуждали изменения в организации боевой подготовки в ВСУ.

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Процедура приема бойцов, совершивших СЗЧ, отработана

Межевикин говорит, что у многих, кто самовольно оставил воинские части, нет желания воевать.

Нужно понимать причины СВЧ теми лицами, которые это осуществили. Очень много таких, кто говорит, что недостаточно обучен. Но мы знаем, что у некоторых военнослужащих, даже если они полгода будут проходить подготовку, просто нет желания вообще участвовать в защите своего государства. То есть есть такая категория людей, с которой бороться через улучшение качества подготовки нет смысла - это не приведет ни к чему,

- заверил Межевикин.

Он рассказал, что в Генштабе есть "некоторая аналитика и видение" этой проблемы. Впрочем, деталей он не сообщил, заметив, что это не его направление работы.

В то же время Межевикин добавил, что сейчас уже отработана процедура приема и переподготовки бойцов, которые совершили СЗЧ. По его словам, часть самостоятельно возвращается на службу, других – возвращают после "определенной разъяснительной работы". Для последних есть некоторые изменения.

"Они в батальонах резерва будут проходить подготовку и дальше возвращаться не в свои воинские части, откуда совершили преступление (я считаю, что это именно преступление), а будет распределение в другую воинскую часть", – рассказал представитель Генштаба.

Напомним, что из-за дезертирства и СЗЧ в Украине открыли почти 90 тысяч дел с начала полномасштабной войны. Наибольшее количество таких дел зарегистрировано в Донецкой области.