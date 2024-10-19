Про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Євген Межевікін на брифінгу, передає 24 Канал. На зустрічі обговорювали зміни в організації бойової підготовки в ЗСУ.

Дивіться також У чотирьох навчальних центрах ЗСУ тривалість БЗВП збільшили на 50%, – Генштаб

Процедура прийому бійців, які здійснили СЗЧ, відпрацьована

Межевікін каже, що у багатьох, хто самовільно залишив військові частини, немає бажання воювати.

Потрібно розуміти причини СЗЧ тими особами, які це здійснили. Дуже багато таких, хто каже, що недостатньо навчений. Але ми знаємо, що в деяких військовослужбовців, навіть якщо вони пів року проходитимуть підготовку, просто немає бажання взагалі брати участь у захисті своєї держави. Тобто є така категорія людей, з якою боротися через покращення якості підготовки немає сенсу — це не призведе ні до чого,

— запевнив Межевікін.

Він розповів, що у Генштабі є "деяка аналітика і бачення" цієї проблеми. Втім, деталей він не повідомив, зауваживши, що це не його напрям роботи.

Водночас Межевікін додав, що наразі є уже відпрацьована процедура прийому та перепідготовки бійців, які здійснили СЗЧ. За його словами, частина самостійно повертається на службу, інших – повертають після "певної роз'яснювальної роботи". Для останніх є деякі зміни.

"Вони в батальйонах резерву будуть проходити підготовку і далі повертатися не у свої військові частини, звідки здійснили злочин (я вважаю, що це саме злочин), а буде розподіл в іншу військову частину", – розповів представник Генштабу.

Нагадаємо, що через дезертирство та СЗЧ в Україні відкрили майже 90 тисяч справ з початку повномасштабної війни. Найбільша кількість таких справ зареєстрована на Донеччині.