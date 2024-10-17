Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Романа Лихачова, військового адвоката та юриста Центру надання підтримки ветеранам.

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Скільки справ щодо дезертирства та СЗЧ зафіксовано в Україні

За даними Офісу Генерального прокурора, з січня 2022 року до вересня 2024 року було відкрито 59 606 кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення військової частини). До суду було передано лише 4 698 справ, тоді як 2 592 провадження були закриті.

Найбільша кількість проваджень щодо СЗЧ була відкрита з січня по вересень 2024 року — 35 307 справ. Основна частина випадків припадає на Донецьку область (8 574), Дніпропетровську (3 308), Житомирську (2 433), Львівську (2 170) та Чернігівську (2 010). До суду найбільше справ передали у Львівській (184) та Запорізькій (177) областях.

Крім того, з огляду на статистику, протягом 2022−2024 років в Україні було відкрито 29 521 провадження щодо дезертирства (ст. 408 ККУ). З яких тільки 442 направили до суду, а 414 закрили.

За перші дев'ять місяців 2024 року було відкрито 18 196 проваджень щодо дезертирства. Найбільше таких справ порушено в Запорізькій (6 144), Харківській (5 771) та Донецькій (5 318) областях. Однак до судів дійшло дуже мало справ майже у всіх регіонах, за винятком Запорізької області, де 104 провадження були передані до суду.

Нагадаємо, що Сергій Гнезділов, військовий та громадський активіст, самовільно залишив військову частину. Це викликало резонанс у суспільстві, адже вчинок військового став першим публічним СЗЧ.