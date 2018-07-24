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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

T-log – беспилотный лесовоз, у которого даже кабины для водителя нет

Автотехнологии 2 Читати новину українською

Одной из последних разработок удивили скандинавы. Шведская компания Einride создала беспилотный лесовоз, у которого даже кабины для водителя нет.

Самоуправляемые автомобили, беспилотные автобусы, автономные грузовики и даже яхты, которые сами себя швартуют, – ежедневно технологии автономного управления выходят на все новый уровень.

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T-log – специализированная електрогрузовик для перевозки кругляка. Функции водителя в ней выполняет автопилот четвертого поколения Nvidia, который запросто обходится без помощи человека. Конечно, в случае внештатных ситуаций управления машиной может удаленно взять на себя оператор, который при необходимости скорректирует курс или переведет авто в режим ручного управления.

T-log – безпілотний лісовоз
T-log – беспилотный лесовоз

Самоуправляемый лесовоз грузоподъемностью 16 тонн и с запасом хода на ровной и твердой дороге до 200 километров – стал вторым в линейке автономных грузовиков, компания планирует выпускать в ближайшее время.

Кстати, шведский подход не только позволит сэкономить на услугах высококвалифицированных водителей, но и, что более важно для такого типа транспорта, увеличит грузовую площадь машин. И производство грузовиков без кабин обойдется дешевле, чем с кабиной.

Теги: Авто Транспорт Автотехнологии
Источник: 24 канал
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