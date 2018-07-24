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T-log – безпілотний лісовоз, у якого навіть кабіни для водія немає

Автотехнології 11 Читать новость на русском

Однією з останніх розробок здивували скандинави. Шведська компанія Einride створила безпілотний лісовоз, у якого навіть кабіни для водія немає.

Самокеровані автомобілі, безпілотні автобуси, автономні вантажівки і навіть яхти, які самі себе швартують, – щодня технології автономного керування виходять на все новий рівень.

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T-log – спеціалізована електровантажІвка для перевезення кругляка. Функції водія у ній виконує автопілот четвертого покоління Nvidia, який запросто обходиться без допомоги людини. Авжеж, у випадку позаштатних ситуацій управління машиною може віддалено перебрати на себе оператор, який за потреби скорегує курс чи переведе авто в режим ручного керування.

T-log – безпілотний лісовоз
T-log – безпілотний лісовоз

Самокерований лісовоз вантажопідйомністю 16 тонн і з запасом ходу на рівній і твердій дорозі до 200 кілометрів – став другим у лінійці автономних вантажівок, які компанія планує випускати уже найближчим часом.

До речі, шведський підхід не лише дозволить заощадити на послугах висококваліфікованих водіїв, а й, що більш важливо для такого типу транспорту, збільшить вантажну площу машин. Та й виробництво вантажівок без кабін обійдеться дешевше, ніж з кабіною.

Теги: Автотехнології Транспорт Авто
Джерело: 24 канал
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