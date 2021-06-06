Прах умершего посла передали Украине 6 июня. В течение всей недели после смерти Бешты в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan проходила похоронная церемония.

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Что известно о причинах смерти Андрея Бешты

Посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме умер внезапно ночью 30 мая. Как сообщали в СМИ, причиной смерти Андрея Бешты стал сердечный приступ.

Как рассказал представитель полиции Таиланда Киссана Пхатаначарун, никаких признаков атаки на посла, признаков нападения или насилия не нашли.

Андрею Беште было 44 года. С ноября 2015 года дипломат занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

Правда, Бешту уволили с должности посла почти 2 месяца назад. Так, президент Владимир Зеленский 6 апреля подписал указ. Поэтому дипломат уже собирался ехать в Украину.