Никаких признаков атаки на посла, признаков нападения или насилия не нашли. Об этом рассказал представитель полиции Таиланда Киссана Пхатаначарун.
Важно Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта
Мужчинв вечером чувствовал себя хорошо
Бешту нашли мертвым 30 мая около 5:30 в его гостиничном номере на острове Ко-Липе. Сын посла рассказал, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать. Однако проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.
Вероятная причина смерти – сердечная недостаточность
Предполагают, что посол умер вследствие сердечной недостаточности, однако окончательные причины смерти еще не установлены.
Полиция Таиланда допросила свидетелей. Тело Бешты привезли в местную больницу для вскрытия, а затем забрали в полицейскую больницу Бангкока, чтобы расследовать причины его смерти.
Что известно об Андрее Беште
- Беште было 44 года. С 2015 года он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Таиланд.
- С 2017 года он кроме того работал послом в Лаосе и Мьянме по совместительству.
- Всего в дипломатической сфере мужчина был с 1998 года.
- Правда, Бешту уволили с должности посла почти 2 месяца назад. Так, президент Владимир Зеленский 6 апреля подписал указ.
- Поэтому дипломат уже собирался ехать в Украину.