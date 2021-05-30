Никаких признаков атаки на посла, признаков нападения или насилия не нашли. Об этом рассказал представитель полиции Таиланда Киссана Пхатаначарун.

Важно Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Мужчинв вечером чувствовал себя хорошо

Бешту нашли мертвым 30 мая около 5:30 в его гостиничном номере на острове Ко-Липе. Сын посла рассказал, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать. Однако проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.

Вероятная причина смерти – сердечная недостаточность

Предполагают, что посол умер вследствие сердечной недостаточности, однако окончательные причины смерти еще не установлены.

Полиция Таиланда допросила свидетелей. Тело Бешты привезли в местную больницу для вскрытия, а затем забрали в полицейскую больницу Бангкока, чтобы расследовать причины его смерти.

Что известно об Андрее Беште