Жодних ознак атаки на посла, ознак нападу чи насильства не знайшли. Про це розповів речник поліції Таїланду Кіссана Пхатаначарун.

Важливо Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта

Чоловік ввечері почувався добре

Бешту знайшли мертвим 30 травня близько 5:30 у його готельному номері на острові Ко-Ліпе. Син посла розповів, що його батько почувався добре перед тим, як лягти спати. Однак прокинувся о 4:30 ранку через блювання, а потім втратив свідомість.

Ймовірна причина смерті – сердечна недостатність

Припускають, що посол помер внаслідок серцевої недостатності, однак остаточні причини смерті ще не встановлені.

Поліція Таїланду допитала свідків. Тіло Бешти привезли в місцеву лікарню для розтину, а потім забрали до поліцейської лікарні Бангкока, аби розслідувати причини його смерті.

Що відомо про Андрія Бешту