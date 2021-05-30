Жодних ознак атаки на посла, ознак нападу чи насильства не знайшли. Про це розповів речник поліції Таїланду Кіссана Пхатаначарун.
Важливо Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта
Чоловік ввечері почувався добре
Бешту знайшли мертвим 30 травня близько 5:30 у його готельному номері на острові Ко-Ліпе. Син посла розповів, що його батько почувався добре перед тим, як лягти спати. Однак прокинувся о 4:30 ранку через блювання, а потім втратив свідомість.
Ймовірна причина смерті – сердечна недостатність
Припускають, що посол помер внаслідок серцевої недостатності, однак остаточні причини смерті ще не встановлені.
Поліція Таїланду допитала свідків. Тіло Бешти привезли в місцеву лікарню для розтину, а потім забрали до поліцейської лікарні Бангкока, аби розслідувати причини його смерті.
Що відомо про Андрія Бешту
- Бешті було 44 роки. З 2015 року він був надзвичайним і повноважним послом України у Королівстві Таїланд.
- З 2017 року він, крім того, працював послом в Лаосі і М'янмі за сумісництвом.
- Загалом у дипломатичній сфері чоловік був з 1998 року.
- Щоправда, Бешту звільнили з посади посла майже 2 місяці тому. Так, президент Володимир Зеленський 6 квітня підписав указ.
- Тому дипломат вже збирався їхати в Україну.