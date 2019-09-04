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      Таиланд накрыл мощный шторм "Подул", есть погибшие: фото, видео

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      Таиланд накрыл шторм "Подул"
      Таиланд накрыл шторм "Подул" / Фото из Тwitter

      Таиланд накрыл мощный тропический шторм "Подул", который затопил несколько провинций на севере страны. Из-за стихии погибли по меньшей мере 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

      Шторм накрыл страну в первые дни сентября, пишут местные СМИ. Больше всего он задел северо-восточную часть Таиланда.

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      "Подул" принес с собой сильные дожди, которые привели к наводнениям, оползням и блокированию дорог в 26 провинциях на северо-востоке и севере страны. Местные власти вынуждены были эвакуировать почти 3 тысячи человек в пяти провинциях.

      Последствия шторма "Подул" в Таиланде / Фото из Твиттера

      В общем шторм задел более 50 тысяч человек и повредил более 60 тысяч домашних хозяйств.

      Известно, что 3 человека погибли из-за сильного наводнения, на одного мужчину упала стена, а еще один человек погиб от поражения электротоком.

      В некоторых местах стремительный поток воды сносил на своем пути мосты, разрушал дороги и дома. Люди вынуждены передвигаться на надувных лодках.

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Таиланд Стихийный бедствия Жертвы
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