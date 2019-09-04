Таїланд накрив потужний шторм "Подул", є загиблі: фото, відео

Таїланд накрив потужний тропічний шторм "Подул" і затопив кілька провінцій на півночі країни. Через стихію загинуло щонайменше 14 осіб, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Шторм накрив країну у перші дні вересня, пишуть місцеві ЗМІ. Найбільше він зачепив північно-східну частину Таїланду.

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"Подул" приніс з собою сильні дощі, які призвели до повеней, зсувів і блокування доріг в 26 провінціях на північному сході і півночі країни. Місцева влада змушена була евакуювати майже 3 тисячі людей у п'яти провінціях.

Наслідки шторму "Подул" у Таїланді / фото з твіттер

Загалом шторм зачепив більше 50 тисяч осіб і пошкодив понад 60 тисяч домашніх господарств.

Відомо, що 3 людей загинули через сильну повінь, на одного чоловіка впала стіна, а ще одна людина загинула від ураження електрострумом.

Подекуди стрімкий потік води зносив на своєму шляху мости, руйнував дороги та будинки. Люди змушені пересуватися надувними човнами.