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      Таїланд накрив потужний шторм "Подул", є загиблі: фото, відео

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      Таїланд накрив шторм "Подул"
      Таїланд накрив шторм "Подул" / Фото з Тwitter

      Таїланд накрив потужний тропічний шторм "Подул" і затопив кілька провінцій на півночі країни. Через стихію загинуло щонайменше 14 осіб, ще троє вважаються зниклими безвісти.

      Шторм накрив країну у перші дні вересня, пишуть місцеві ЗМІ. Найбільше він зачепив північно-східну частину Таїланду.

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      "Подул" приніс з собою сильні дощі, які призвели до повеней, зсувів і блокування доріг в 26 провінціях на північному сході і півночі країни. Місцева влада змушена була евакуювати майже 3 тисячі людей у п'яти провінціях.

      Наслідки шторму "Подул" у Таїланді / фото з твіттер

      Загалом шторм зачепив більше 50 тисяч осіб і пошкодив понад 60 тисяч домашніх господарств. 

      Відомо, що 3 людей загинули через сильну повінь, на одного чоловіка впала стіна, а ще одна людина загинула від ураження електрострумом.

      Подекуди стрімкий потік води зносив на своєму шляху мости, руйнував дороги та будинки. Люди змушені пересуватися надувними човнами.

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Таїланд Стихійні лиха Жертви
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