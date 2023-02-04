Как пишут российские СМИ, самолет вылетал из аэропорта Пхукета. Момент взрыва колеса попал на видео одного из пассажиров, который в этот момент снимал взлет.

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Известно, что самолет ZF-3604 Azur Air летел в Москву. Неисправность заметили пассажиры и самолет успел остановиться. На обнародованных в сети кадрах видно, что в один момент из-под крыла виднеется дым. Это очень испугало пассажиров.

Самолет, как обычно, начал разгон, и спустя какое-то время мы почувствовали толчок и посторонний звук. Начали экстренно тормозить. Поняли, что что-то случилось с технической частью. Сначала сидели в самолете. Затем командир объявил, что к месту стоянки его отбуксировать невозможно. Когда вышли, все увидели пробитое колесо,

– сказал один из пассажиров.

Момент аварии летевшего в Россию самолета: смотрите видео

В результате аварии никто не пострадал. Неисправный самолет отбуксировали на ремонт, а пассажиров временно разместили в гостинице. Они ждут следующего рейса.

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