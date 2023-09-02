На юге Китая были эвакуированы более 780 000 жителей. Ненастье обрушилось на город Чжухай 2 сентября в 3:30 утра по местному времени. До этого из-за тайфуна также пострадали Макао и Гонконг.

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Насколько мощен этот тайфун

"Саола" – это уже 9-й по счету тайфун в 2023 году. У его эпицентра в месте Чжухай скорость ветра составляла 42 – 46 метров в секунду. А в районе Гонконга и Макао скорость ураганного ветра достигала 200 километров в час. "Саола" вызвал один из сильнейших штормов в регионе за десятилетие.

Очевидцы показали тайфун "Саола": видео из соцсетей

По прогнозам синоптиков, тайфун будет двигаться с запада на юг вдоль побережья провинции Гуандун со скоростью 15 – 20 километров в час и будет постепенно ослабевать. Ожидается, что "Саола" еще принесет проливные дожди и сильные штормы на юг КНР.

Из-за непогоды некоторые города затопило: видео из соцсетей



"Саола" вырывал деревья, бил окна и срывал крыши со зданий. Более того, соцсетями распространяется видео, как ураганный ветер сносит женщину. Сообщается, что из-за этого власти запретили во время тайфуна выходить на улицу людям, которые весят менее 50 килограммов. Информация о погибших и раненых уточняется.

Сильный ветер сносит женщину: видео из соцсетей

Кроме того, в 13 городах провинции Гуандун отменили торжественные мероприятия по случаю Дня знаний и перенесли дату начала учебного года в детских садах и школах. Также местные власти вернули в гавани 80 тысяч рыболовных судов и лодок и отменили все работы в море.

В Гонконге люди скрывались от тайфуна в подземном паркинге: видео из соцсетей

По мнению местных метеорологов, "Саола" может стать сильнейшим тайфуном, достигшим суши с 1949 года.

Кадры с последствиями непогоды / Фото Xinhua



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