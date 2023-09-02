На півдні Китаю евакуювали понад 780 000 жителів. Негода обрушилася на місто Чжухай 2 вересня о 3:30 ранку за місцевим часом. До цього через тайфун також постраждали Макао й Гонконг.

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Наскільки потужний цей тайфун

"Саола" – це вже 9-й за рахунком тайфун у 2023 році. Біля його епіцентру у місці Чжухай швидкість вітру складала 42 – 46 метрів за секунду. А в районі Гонконгу та Макао швидкість ураганного вітру сягала 200 кілометрів на годину. "Саола" спричинив один з найсильніших штормів у регіоні за десятиліття.

Очевидці показали тайфун "Саола": відео з соцмереж

За прогнозами синоптиків, тайфун рухатиметься з заходу на південь вздовж узбережжя провінції Гуандун зі швидкість 15 – 20 кілометрів на годину та поступово слабшатиме. Очікується, що "Саола" ще принесе проливні дощі та сильні шторми на південь КНР.

Через негоду деякі міста затопило: відео з соцмереж



"Саола" виривав дерева, бив вікна та зривав дахи з будівель. Ба більше, соцмережами шириться відео, як ураганний вітер зносить жінку. Повідомляється, що через це влада заборонила під час тайфуну виходити на вулицю людям, що важать менше, ніж 50 кілограмів. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.

Сильний вітер зносить жінку: відео з соцмереж

Крім цього в 13 містах провінції Гуандун скасували урочисті заходи з нагоди Дня знань та перенесли дату початку навчального року в дитячих садках та школах. Також місцева влада повернула у гавані 80 тисяч рибальських суден і човнів та скасувала всі роботи у морі.

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На думку місцевих метеорологів, "Саола" може стати найсильнішим тайфуном, який досягнув суші з 1949 року.

Кадри з наслідками негоди / Фото Xinhua



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