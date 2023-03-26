Так, 13 января Зеленский вспомнил харьковское спецподразделение KRAKEN и поблагодарил бойцов.
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Ночная штурмовая атака
Теперь бойцы могут раскрыть детали. Они проводили спецоперацию по уничтожению передового пункта управления противника.
Есть операции, о которых мы вам не рассказываем сразу, ведь находимся в том оперативном районе, но со временем некоторые эпизоды все же частично можем освещать,
– объяснили в подразделении.
Добавили, что именно этот случай был в январе 2023 года на Соледарском направлении. Тогда ночная штурмовая группа подразделения при поддержке артиллерии уничтожила передовой пункт управления россиян.
Kraken показал успешную спецоперацию: смотрите видео
Что известно о спецподразделении Kraken
- Спецподразделение Kraken было создано при Главном управлении разведки Минобороны после полномасштабного вторжения. Он отметился успешными диверсионными операциями, которые происходили даже на территории России.
- Кракен преимущественно действует на территории Харьковщины. Сюда проходят только те, кто отвечает жестким требованиям.
- Благодаря этому отбору бойцы Kraken превратились в одну из страшилок пропаганды Кремля. Захватчики даже пугали подразделением местных жителей на оккупированных территориях. Зато встречали бойцов со слезами радости.