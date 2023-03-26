Так, 13 січня Зеленський згадав харківський спецпідрозділ KRAKEN та висловив бійцям подяку.

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Нічна штурмова атака

Тепер бійці можуть розкрити деталі. Вони проводили спецоперацію зі знищення передового пункту управління противника.

Є операції, про які ми вам не розповідаємо одразу, адже знаходимося в тому оперативному районі, але з часом деякі епізоди все ж таки частково можемо висвітлювати,

– пояснили у підрозділі.

Додали, що саме той випадок був у січні 2023 року на Соледарському напрямку. Тоді нічна штурмова група підрозділу, за підтримки артилерії, знищила передовий пункт управління росіян.

Kraken показав успішну спецоперацію: дивіться відео

Що відомо про спецпідрозділ Kraken