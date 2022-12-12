Так, свою роботу показав окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Kraken".

До речі Вони не були готові до цього: якою помилкою росіян скористалися ЗСУ при контрнаступі

Як звільняли села

Кислівка та Котлярівка розташовані на північ від Сватового. Для їх звільнення від окупантів залучили штурмові групи.

До речі, у зведення Генштабу ЗСУ повідомляли, що на Куп'янському напрямку окупанти 12 грудня обстріляли Кислівку та Котлярівку. Крім того, під обстріл потрапили населені пункти Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

Звільнення Кислівки та Котлярівки: відео

Яка ситуація на фронті

Окупанти й надалі намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших ділянках росіяни намагаються стримувати дії підрозділів Сил оборони.

Вони обстрілюють всю лінію фронту. Крім того, за добу росіяни завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також вгатили з реактивних систем залпового вогню по Херсону.