В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях правоохранители обнаружили тайники с российским оружием. Оружие предназначалось для использования оккупантами и криминальными элементами.

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Что СБУ обнаружила в схронах

В СБУ сообщают, что в Бучанском районе Киевской области, правоохранители обнаружили тайник, хорошо замаскированный в заброшенном здании. Он принадлежал российским оккупантам. В ходе обыска изъято 5 гранатометов, включая противотанковые, и 12 боевых гранат российского производства.

В сообщении отмечается, что этот тайник оккупанты оставили во время бегства из Киевской области. Планировалось, что вражеская ДРГ использует скрытое вооружение для совершения диверсий на территории столичного региона.

СБУ обнаружили тайники с оружием оккупантов / фото СБУ

Второй тайник правоохранители обнаружили в Закарпатской области. Его обустроил уголовник, который отбывает наказание в исправительном учреждении за незаконный сбыт оружия.

Правоохранители изъяли крупную партию тротила, пластида с электродетонаторами, 7 боевых гранат и почти 600 патронов. Как отмечается в сообщении СБУ, злоумышленник планировал продать это вооружение через собственные связи на свободе.

Третий тайник был обнаружен в Винницкой области. В СБУ сообщают, что был задержан торговец оружием, который пытался продать российские автоматы Калашникова, более тысячи патронов и десяток боевых гранат.

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