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      Тайное столкновение субмарины с обломками "Титаника": что известно

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      Затонувший "Титаник" / http://ocean-media.su/

      Власти Соединенных Штатов Америки скрывали информацию о столкновении лодки с обломками лайнера "Титаник", затонувшего еще в 1912 году.

      В 2019 году, когда произошло столкновение, правительство США решило сохранить информацию в тайне. Об этом сообщило издание The Telegraph.

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      Согласно документам, которые получило издание, подводная лодка ударила затонувший лайнер в июле 2019 года, поскольку в тот период времени происходили интенсивные и очень непредсказуемые течения, которые привели к потере контроля над аппаратом. Это первое известное столкновение с "Титаником", с тех пор как остатки судна обнаружили на дне океана в 1985 году. 

      Руководитель погружения Роб МакКаллум подтвердил информацию о столкновении, но заверил, что последствия происшествия были незначительными.

      Мы случайно столкнулись с "Титаником", когда плыли рядом с пробоиной в правом борту,
      – заявил Роб МакКаллум.

      Высокотехнологичная субмарина принадлежит британской компании EYOS Expeditions и стоит 35 миллионов долларов. Она способна погружаться на глубину более низкую чем 7 тысяч метров.

      Смотрите фото: как сейчас выглядит "Титаник"

      Что известно о "Титанике"?Это британский трансатлантический пароход, который был крупнейшим судном в мире на момент своего строительства. Корабль затонул в 1912 году в северной части Атлантики во время своего первого и единственного рейса после столкновения с айсбергом (первый и единственный корабль, затонувший в результате столкновения с айсбергом). По официальным данным, в результате трагедии погибло 1496 человек.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости США Водный транспорт
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