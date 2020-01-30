Тайное столкновение субмарины с обломками "Титаника": что известно

Власти Соединенных Штатов Америки скрывали информацию о столкновении лодки с обломками лайнера "Титаник", затонувшего еще в 1912 году.

В 2019 году, когда произошло столкновение, правительство США решило сохранить информацию в тайне. Об этом сообщило издание The Telegraph.

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Согласно документам, которые получило издание, подводная лодка ударила затонувший лайнер в июле 2019 года, поскольку в тот период времени происходили интенсивные и очень непредсказуемые течения, которые привели к потере контроля над аппаратом. Это первое известное столкновение с "Титаником", с тех пор как остатки судна обнаружили на дне океана в 1985 году.

Руководитель погружения Роб МакКаллум подтвердил информацию о столкновении, но заверил, что последствия происшествия были незначительными.

Мы случайно столкнулись с "Титаником", когда плыли рядом с пробоиной в правом борту,

– заявил Роб МакКаллум.

Высокотехнологичная субмарина принадлежит британской компании EYOS Expeditions и стоит 35 миллионов долларов. Она способна погружаться на глубину более низкую чем 7 тысяч метров.

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Что известно о "Титанике"?Это британский трансатлантический пароход, который был крупнейшим судном в мире на момент своего строительства. Корабль затонул в 1912 году в северной части Атлантики во время своего первого и единственного рейса после столкновения с айсбергом (первый и единственный корабль, затонувший в результате столкновения с айсбергом). По официальным данным, в результате трагедии погибло 1496 человек.