Таємне зіткнення субмарини з уламками "Титаніка": що відомо

Влада Сполучених Штатів Америки приховувала інформацію про зіткнення субмарини з уламками лайнера "Титанік", який затонув ще у 1912 році.

У 2019 році, коли відбулося зіткнення, уряд США вирішив зберегти інформацію у таємниці. Про це повідомило видання The Telegraph.

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Згідно з документами, які отримало видання, підводний човен вдарив затонулий лайнер у липні 2019 року. Оскільки в той період часу відбувалися інтенсивні та дуже непередбачувані течії, які призвели до втрати контролю над апаратом. Це перше відоме зіткнення з "Титаніком", відколи рештки судна виявили на дні океану у 1985 році.

Керівник занурення Роб Маккаллум підтвердив інформацію про зіткнення, але запевнив, що наслідки пригоди були незначними.

Ми випадково зіткнулися із "Титаніком", коли пливли поруч із пробоїною у правому борту,

– заявив Роб Маккаллум.

Високотехнологічна субмарина належить британській компанії EYOS Expeditions та коштує 35 мільйонів доларів. Вона здатна занурюватися на глибину нижчу 7000 метрів.

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Що відомо про "Титанік"?Це британський трансатлантичний пароплав, який був найбільшим судном у світі на момент свого будівництва. Корабель затонув у 1912 році в північній частині Атлантики під час свого першого і єдиного рейсу після зіткнення з айсбергом (перший та єдиний корабель, що затонув внаслідок зіткнення з айсбергом). За офіційними даними, внаслідок трагедії загинуло 1496 осіб.