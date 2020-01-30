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      Таємне зіткнення субмарини з уламками "Титаніка": що відомо

      1003 Читать новость на русском
      Затонулий "Титанік" / http://ocean-media.su/

      Влада Сполучених Штатів Америки приховувала інформацію про зіткнення субмарини з уламками лайнера "Титанік", який затонув ще у 1912 році.

      У 2019 році, коли відбулося зіткнення, уряд США вирішив зберегти інформацію у таємниці. Про це повідомило видання The Telegraph.

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      Згідно з документами, які отримало видання, підводний човен вдарив затонулий лайнер у липні 2019 року. Оскільки в той період часу відбувалися інтенсивні та дуже непередбачувані течії, які призвели до втрати контролю над апаратом. Це перше відоме зіткнення з "Титаніком", відколи рештки судна виявили на дні океану у 1985 році.

      Керівник занурення Роб Маккаллум підтвердив інформацію про зіткнення, але запевнив, що наслідки пригоди були незначними.

      Ми випадково зіткнулися із "Титаніком", коли пливли поруч із пробоїною у правому борту,
      – заявив Роб Маккаллум.

      Високотехнологічна субмарина належить британській компанії EYOS Expeditions та коштує 35 мільйонів доларів. Вона здатна занурюватися на глибину нижчу 7000 метрів.

      Дивіться фото: як зараз виглядає "Титанік"

      Що відомо про "Титанік"?Це британський трансатлантичний пароплав, який був найбільшим судном у світі на момент свого будівництва. Корабель затонув у 1912 році в північній частині Атлантики під час свого першого і єдиного рейсу після зіткнення з айсбергом (перший та єдиний корабель, що затонув внаслідок зіткнення з айсбергом). За офіційними даними, внаслідок трагедії загинуло 1496 осіб.

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини США Водний транспорт
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