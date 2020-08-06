Amnesty International и Human Rights Watch заявили о том, что ситуация с "тайными тюрьмами" на оккупированной территории Донбасса стала еще хуже.

После разоблачения незаконных мест лишения воли, ни один из тех, кто там пробыл, так и не добился справедливости. Об этом говорится в совместном заявлении правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch.

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Пока бывшие узники тайных тюрем СБУ все еще ждут правды, справедливости и возмещения, ведомство продолжает отрицать подтвержденные факты и обвиняет "российскую пропаганду" в распространении якобы ложных утверждений, которые не хочет признавать украинская сторона,

– отметила директор регионального офиса Amnesty International Мари Стразерс.

В организации добавляют: хоть СБУ уже возглавляет новый глава, он тоже продолжает политику публичного отрицания.

Письмо с мебелью

В апреле 2018 года Amnesty International получила письмо от СБУ, в котором заявлено, что у ведомства нет тайных тюрем, но внутри конверта была вырезка из каталога мебели с изображением роскошной спальни.

Изображение не касается письма, но его вложили в шутку, или как намек на определенные спальные места в изоляторе, существование которых отрицалось, – этот ответ олицетворяет чувство безнаказанности за серьезные нарушения прав человека,

– пишет организация.

Открытку, которую получила Amnesty International вместе с официальным ответом СБУ / Фото с сайта организации

О каких тюрьмах речь