Тоннель на три метра глубиной и на десять метров протяженностью выкопала женщина собственноручно в Вольнянске Запорожской области. А все для того, чтобы ее сын – осужденный за убийство – бежал из тюрьмы.

Об этой истории рассказали с фотодоказательствами на инстаграм-странице its_zp . Читайте также на синагогу в Мариуполе напал Юлий Цезарь: мужчину разыскивает полиция "Побег из Шоушенка", запорожская версия", – подписали историю авторы поста. " Побег из Шоушенка " – фильм Фрэнка Дарабонта по книге Стивена Кинга. А запорожская версия, собственно, такова: Женщина из Николаева готовила подкоп, чтобы вытащить из тюрьмы своего сына.

Мужчина осужден на длительный срок за убийство находится в одной из вольнянських колоний.

Мать заключенного арендовала неподалеку от колонии дом , приобрела инструменты.

А потом по ночам уверенно докапывалась к своей цели.

Успела женщина закопаться на 3 метра вглубь, а затем еще на 10 вдоль. Женщину, конечно, разоблачили. Полиция говорит, что она даже имела шансы добраться до сына. Но теперь она сможет, скорее всего, встретиться с ним только на той стороне ограждения колонии. Подкоп в тюрьму для спасения сына: смотрите фото Обратите внимание Попытка изнасилования в поезде: нападавший ехал "зайцем", а проводники не хотели вызвать полицию