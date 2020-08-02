На Запорожье мать копала тоннель к сыну в тюрьму, чтобы помочь ему бежать: фото
Тоннель на три метра глубиной и на десять метров протяженностью выкопала женщина собственноручно в Вольнянске Запорожской области. А все для того, чтобы ее сын – осужденный за убийство – бежал из тюрьмы.
Об этой истории рассказали с фотодоказательствами на инстаграм-странице its_zp.
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"Побег из Шоушенка", запорожская версия", – подписали историю авторы поста. "Побег из Шоушенка" – фильм Фрэнка Дарабонта по книге Стивена Кинга. А запорожская версия, собственно, такова:
- Женщина из Николаева готовила подкоп, чтобы вытащить из тюрьмы своего сына.
- Мужчина осужден на длительный срок за убийство находится в одной из вольнянських колоний.
- Мать заключенного арендовала неподалеку от колонии дом, приобрела инструменты.
- А потом по ночам уверенно докапывалась к своей цели.
- Успела женщина закопаться на 3 метра вглубь, а затем еще на 10 вдоль.
Женщину, конечно, разоблачили. Полиция говорит, что она даже имела шансы добраться до сына. Но теперь она сможет, скорее всего, встретиться с ним только на той стороне ограждения колонии.
Подкоп в тюрьму для спасения сына: смотрите фото
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