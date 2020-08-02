Тунель на три метри завглибшки та на десять метрів завдовшки викопала жінка власноруч у Вільнянську Запорізької області. А все для того, щоб її син – засуджений за вбивство – втік із в'язниці.

Про цю історію розповіли з фотодоказами на інстаграм-сторінці its_zp. Читайте також На синагогу у Маріуполі напав Юлій Цєзарь: чоловіка розшукує поліція "Втеча з Шоушенка", запорізька версія", – підписали історію автори допису. "Втеча з Шоушенка" – фільм Френка Дарабонта за книгою Стівена Кінга. А запорізька версія, власне, така: Жінка з Миколаєва готувала підкоп, щоб витягнути з в'язниці свого сина.

Чоловік засуджений на тривалий строк за вбивство , перебуває в одній з вільнянських колоній.

, перебуває в одній з вільнянських колоній. Мати в'язня орендувала неподалік колонії дім , придбала інструменти.

, придбала інструменти. А потім ночами впевнено докопувалася до своєї мети.

Встигла жінка закопатися на 3 метри вглиб, а потім ще на 10 поздовж. Жінку, звісно, викрили. Поліція каже, що вона навіть мала шанси дістатися до сина. Але тепер вона зможе, найімовірніше, зустрітися з ним лише на тому боці огорожі колонії. Підкоп до в'язниці для порятунку сина: дивіться фото Зверніть увагу Спроба зґвалтування у поїзді: нападник їхав "зайцем", а провідники не хотіли викликати поліцію