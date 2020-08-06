Таємні в'язниці СБУ: правозахисники заявили, що пройшло чотири роки, а винних не покарали
Amnesty International та Human Rights Watch заявили про те, що ситуація з "таємними в'язницями" на окупованій території Донбасу стала ще гіршою.
Після викриття незаконних місць позбавлення волі, жоден із тих, хто там пробув, не домігся справедливості. Про це йдеться у спільній заяві правозахисницьких організацій Amnesty International та Human Rights Watch.
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Поки колишні в’язні таємних тюрем СБУ все ще чекають на встановлення правди, справедливості та відшкодування, відомство продовжує заперечувати підтверджені факти та звинувачує "російську пропаганду" у поширенні нібито неправдивих тверджень, які не хоче визнавати українська сторона,
– зазначила директорка регіонального офісу Amnesty International Марі Стразерс.
В організації додають: хоч СБУ вже очолює новий голова, він теж продовжує політику публічного заперечення.
Лист із меблями
У квітні 2018 року Amnesty International отримала лист від СБУ, в якому заявила, що у відомстві немає таємних тюрем, але всередині конверта була вирізка з каталогу меблів із зображенням розкішної спальні.
Зображення не стосується листа, але чи його вклали задля жарту, чи як натяк на певні спальні місця в ізоляторі, існування яких було заперечно, – ця відповідь уособлює почуття безкарності за серйозні порушення прав людини,
– пише організація.
Листівку, яку отримала Amnesty International разом із офіційною відповіддю СБУ / Фото з сайту організації
Про які в'язниці йдеться
- Чотири роки тому Amnesty International та Human Rights Watch опублікували спільний звіт "Тебе не існує".
- У ньому показали випадки порушення прав людини та зловживання: свавільне затримання цивільних осіб, катуванням та іншим жорстоким поводженням як з боку української влади, так і проросійських збройних формувань.
- До 12 грудня 2016 року українська влада звільнила всіх відомих ув'язнених, яких незаконно утримували в секретних установах СБУ, але не визнала ні затримання, ні звільнення.
- Військова прокуратура України розпочала розслідування за заявами про незаконне утримання.
- В організації зазначають: слідство не досягло суттєвого прогресу.