Amnesty International та Human Rights Watch заявили про те, що ситуація з "таємними в'язницями" на окупованій території Донбасу стала ще гіршою.

Після викриття незаконних місць позбавлення волі, жоден із тих, хто там пробув, не домігся справедливості. Про це йдеться у спільній заяві правозахисницьких організацій Amnesty International та Human Rights Watch.

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Поки колишні в’язні таємних тюрем СБУ все ще чекають на встановлення правди, справедливості та відшкодування, відомство продовжує заперечувати підтверджені факти та звинувачує "російську пропаганду" у поширенні нібито неправдивих тверджень, які не хоче визнавати українська сторона,

– зазначила директорка регіонального офісу Amnesty International Марі Стразерс.

В організації додають: хоч СБУ вже очолює новий голова, він теж продовжує політику публічного заперечення.

Лист із меблями

У квітні 2018 року Amnesty International отримала лист від СБУ, в якому заявила, що у відомстві немає таємних тюрем, але всередині конверта була вирізка з каталогу меблів із зображенням розкішної спальні.

Зображення не стосується листа, але чи його вклали задля жарту, чи як натяк на певні спальні місця в ізоляторі, існування яких було заперечно, – ця відповідь уособлює почуття безкарності за серйозні порушення прав людини,

– пише організація.



Листівку, яку отримала Amnesty International разом із офіційною відповіддю СБУ / Фото з сайту організації

Про які в'язниці йдеться