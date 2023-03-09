Сама церемония прошла в Белом доме. В Государственном департаменте США отметили, что "Тайра" продемонстрировала чрезвычайное моральное и физическое мужество в Мариуполе, защищая Украину от российской агрессии.

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Парамедик Юлия Паевская получила международную премию IWOC

15 марта 2022 года во время эвакуации раненых российские оккупанты задержали "Тайру" на блокпосте в поселке Мангуш (15 километров от Мариуполя). Отметим, что волонтер имела статус гражданской, но захватчиков это не остановило.

В мае издания Associated Press опубликовали видео из нагрудной камеры парамедика в Мариуполе. Оно было снято до того, как она попала в плен.

На кадрах видно, как Юлия Паевская спасала мирных людей и показывала последствия ударов оккупантов по Мариуполю. 17 июня парамедика освободили из российского плена.

За мужество и храбрость Госдеп США наградил волонтер международной премией IWOC "Самая храбрая женщина мира". Награждение прошло в Белом доме в присутствии госсекретаря и первой леди США.

"Тайра" получила награду за мужество / Скриншот по видео

Волонтер Юлия Паевская тайно снимала видео, на которых были задокументированы все зверства российских войск и она тайно вывезла карту с этими видео, чтобы показать мировые зверства российских военных. После того как она была освобождена из плена, она и дальше использует свой голос, чтобы рассказывать об этом и чтобы мир знал об этом,

– отметили в Госдепе.

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